Al via le domande per il bonus psicologo | fino a 1 500 euro l’anno per pagare le sedute Ma i fondi non basteranno per tutti

(Di lunedì 18 marzo 2024) Dopo il lungo tira e molla sulle risorse andato in scena lo scorso anno, da lunedì 18 marzoal 31 maggio è possibile fare domanda per il. Il contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia è di 50a seduta e potrà arrivarea un massimo di 1.500. Ilè riconosciuto una sola volta per ciascuna annualità ai soggetti che al momento della presentazione della domanda rispettano due requisiti: la residenza in Italia e un valore dell’Isee, in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 50mila. L’importo riconosciuto varia a seconda dell’Isee stesso:a 1.500 se l’Isee è sotto i 15.000, 1000 se l’Isee è tra 15.000 e ...