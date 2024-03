Al via le domande per bonus psicologo

(Di lunedì 18 marzo 2024) 11.34 Da oggi al 31 maggio è possibile chiedere il sostegno economico per affrontare sedute di psicoterapia, misura varata in Manovra e rimodulata negli importi dal decreto Milleproroghe. Residenza in Italia e Isee fino a 50mila euro i requisiti. Ilva da 500a 1.500 euro, a seconda dello scaglione Isee di appartenenza. La richiesta si fa online sul sito Inps o contattando telefonicamente l'Istituto. Per le graduatorie, si guarda prima l'Isee e poi la data di richiesta.

