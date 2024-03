“Al suo posto” Cambia tutto alla Rai | l’altra conduttrice sostituisce Francesca Fialdini

(Di lunedì 18 marzo 2024)menti in vista nel palinsesto domenicale di casa Rai per il prossimo autunno. I vertici di viale Mazzini hanno preso una decisione definitiva dopo aver eseguito una attenta valutazione interna. A farne le spese sarà laquale però al momento non sarebbe stata comunicato ancora niente. Aldel programma molto popolare ne andrà in onda un altro di taglio completamente diverso e con un’altra presentatrice che secondo le indiscrezioni sarebbe stata già individuata. Le due oltre che colleghe, sono anche amiche. A lanciare la bomba in anteprima è stato il sito di informazione e gossip Dagospia, sempre ben informato sulle vicende che riguardano la Rai. La trasmissione che sarà cancellata va in onda già da alcuni anni e ha tutt’ora un discreto ...

La Roma sa vincere anche le partite sporche, nelle quali non sei lucido, non produci un calcio offensivo e di occasioni ne crei con il contagocce. Quella con il Sassuolo non è stata la solita... (ilmessaggero)

Il mese scorso hanno iniziato a circolare dei rumor sulla possibile cancellazione di Da Noi a Ruota Libera, il noto programma di Rai Uno che va in onda subito dopo Domenica In. Secondo Dagospia la ... (biccy)

La squadra non lo segue, il club lo sostiene però non si parla ancora di rinnovo - Il cielo è grigio sopra Torino, colore che s’abbina perfettamente a partita e risultato, ma quando Massimiliano Allegri lascia l’Allianz Stadium un raggio di sole fa capolino in mezzo alle nuvole, com ...gazzetta

Giugliano, cadavere in stato di decomposizione trovato a Varcaturo: ipotesi clochard - Potrebbe essere di un clochard morto da due mesi il cadavere in avanzato stato di decomposizione ritrovato nei pressi di un cavalcavia in località Varcaturo a Giugliano in Campania, ...ilmattino

A2 F - Futurosa iVision batte Treviso e conquista il quarto posto - In una partita spareggio per la conquista del quarto posto, a 4 giornate dal termine della regular season Futurosa iVision batte Martina Treviso, strappa la quarta piazza alle venete e si porta ...pianetabasket