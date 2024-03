(Di lunedì 18 marzo 2024) Milano - E' possibilel', la storia e la tecnologia? Certo! Domenica 24 marzo dalle ore 10 al Museo dei Bambini di Milano (via Enrico Besana 12) si svolgerà la "". Si tratta di un evento dedicato ai bambini e bambine dai 6 agli 11 anni e alle loro famiglie, organizzato da, il progetto editoriale ideato da Marco Tatarella e Daniela Re per rendere l’accessibile a tutti attraverso il primo album di figurine dedicato al tema, giunto alla quinta edizione. Seguiti e supervisionati dagli educatori del museo, bambini e bambine saranno impegnati nella creazione di architetture e opere d', ispirandosi ai contenuti dell’ultimo album di figurinee ...

Al MuBa arriva la "Giornata Artonauti" per imparare l'arte divertendosi - Per questo la collaborazione con il MuBa ci è parsa immediatamente un’opportunità unica per regalare ai bambini e alle loro famiglie un’esperienza in cui arte e gioco s’incontrano in maniera del tutto ...ilgiorno