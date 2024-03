Al centrosinistra manca una figura come Prodi Ecco perché secondo Pombeni

(Di lunedì 18 marzo 2024) La politica italiana ormai è un happening in cui di volta in volta ciascuno fa la sua sceneggiata. Ilnon riesce a fare una sceneggiata decorosa. Così a Formiche.net il politologo Paolo, professore emerito all’Università di Bologna e neo direttore della storica La Rivista il Mulino per il triennio 2024-2026,cui se nel centrodestra FdI è passata dal 4 al 26%, e quindi ha assunto la leadership della coalizione, nelno. “unche unisca le sensibilità”. Basilicata, ilsi rompe e i renziani vanno con il centrodestra. Prove generali di intese a Bruxelles? Penso di no,la politica italiana ormai è un happening in cui di volta in volta ciascuno fa la sua sceneggiata. Il ...

Fiorello, Schlein non risponde a Calenda Non ha più campo largo - Amici del centrosinistra, vi vogliamo bene ma siete gli unici a farvi ... Pensate che il restante 12% manca, non si trova. Lui non ci credeva, ha chiesto il riconteggio dei voti perché voleva il 100%.ansa

Un nuovo candidato per il centrosinistra in Basilicata: Piero Marrese - Il centrosinistra in Basilicata potrebbe aver trovato una soluzione interna alla sua ricerca di un candidato. Il Partito Democratico (Pd) avrebbe proposto Piero Marrese, attuale presidente della Provi ...informazione

Trovata l’intesa in Basilicata nel centrosinistra, sarà Marrese il candidato alle regionali - (Il Dubbio) Accordo praticamente chiuso, salvo sorprese o ripensamenti che in questa vicenda non sono certo mancati. Il Pd avrebbe proposto ... (Corriere Roma) Il centrosinistra ci riprova in ...informazione