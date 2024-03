Agguato in pieno giorno in città Colpi d’arma da fuoco davanti al bar | 41enne gravemente ferito ad entrambe le gambe

(Di lunedì 18 marzo 2024) Pubblicato il 18 Marzo, 2024 Dopo il grave omicidio avvenuto a Casarano poco più di due settimane fa, un’inquietanteè andato in scena questa mattina a Lecce. Una sparatoria ined incentro abitato che ha scosso gli animi del capoluogo salentino e di unache da tempo non viveva l’incubo di un atto criminale di tale portata. Un uomo di 41 anni, già noto e conosciuto alle forze dell’ordine, intorno alle nove e mezzo di questa mattina, è stato raggiunto da tre-quattrodaed è rimastoalle. L’episodio si è verificato lungo Viale Grassi,al bar “New Caffè dell’angolo” a ridosso dell’incrocio con il ...

