Agguato a Lecce | gambizzato un uomo in un bar 

(Di lunedì 18 marzo 2024) AGI - Undi 40 anni è statoin pieno giorno a. Si tratta di Christian Salierno, già noto alle forze dell'ordine. L'si trovava seduto ai tavolini di un bar in viale Grassi, poco distante dal comando provinciale dei vigili del fuoco, quando è stato avvicinato da una moto in corsa. Un centauro gli ha sparato quattro colpi d'arma da fuoco alle gambe. L'è stato subito soccorso e condotto in ospedale, indaga la polizia. Si pensa a un regolamento di conti.

Spari alla periferia di Lecce : un uomo gambizzato di fronte al parcheggio dell'Euronics su viale Grassi al bar New Caffé dell'angolo. La vittima... (quotidianodipuglia)

Spari in viale Grassi a Lecce: ferito un uomo - Spari alla periferia di Lecce: un uomo sparato e ferito di fronte al parcheggio dell'Euronics su viale Grassi nei pressi del bar New ...msn

Agguato in pieno giorno, 40enne già noto gambizzato davanti al bar: “codice rosso” al Fazzi - Lecce - Agguato in pieno giorno per le strade di Lecce. Un uomo di 40 anni, già noto, è stato gambizzato davanti ad un bar di viale Grassi, a pochi metri di ...corrieresalentino

Colpi d’arma da fuoco in pieno giorno a Lecce: un uomo resta gravemente ferito - Sarebbero due i proiettili esplosi da una moto in corso in direzione della vittima: colpita a entrambe le gambe, è stata accompagnata d’urgenza nell’ospedale “Vito Fazzi”. Indagini nelle mani della po ...lecceprima