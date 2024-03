Aggredito con un machete mentre è sul monopattino | vittima rischia parziale amputazione di una gamba

(Di lunedì 18 marzo 2024) Sono gli investigatori della Polizia di Stato a indagare su una aggressione avvenuta nel tardo pomeriggio di lunedì a Torino. Un giovane, che era in, è statoe ferito con un’arma da taglio, probabilmente un, in via Panizza, nel quartiere Mirafiori Nord. Il ferito, che era in compagnia di una ragazza, è stato trasportato all’ospedale Cto, ma non sarebbe in pericolo di vita. È in sala operatoria e i chirurghi stanno cercando di salvargli lasinistra cheuna. Da una prima ricostruzione il ferimento sarebbe avvenuto al culmine di un litigio in strada e gli aggressori, altri due uomini, sono fuggiti, probabilmente a bordo di uno scooter. Secondo quanto ricostruito dal quotidiano La Stampa la ...

