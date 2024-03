Aggredisce l’ex compagna per strada dopo il divieto di avvicinamento | arrestato 43enne

Un uomo di 34 anni è stato arrestato perché accusato di aver Perseguita to la ex compagna e aver provato ad aggredirla in strada : è stato fermato dai carabinieri.Continua a leggere (fanpage)

Russia, Putin sfiora il 90% dei voti. E su Navalny: “La sua morte un evento triste” - Il capo del Cremlino confermato presidente per la quinta volta, in un clima d'alta tensione in Russia. Tajani: "Elezioni nè libere nè democratiche" ...ilfaroonline

Enav verso l'"Investor Day" - Dunque, se vuole svilupparsi Enav deve aggredire altri segmenti di mercato. Sotto questo punto di vista il settore aeroportuale è interessante. L'"Investor Day" servirà a capire se la società intende ...avionews

Uccisa, chiusa nel trolley e gettata in acqua. Killer già liberi dopo 10 anni - L'uomo non si sarebbe accorto di nulla perché stava dormendo. Gli accertamenti medico-legali appurarono che poteva aver agito "anche una persona sola" e in un arco di tempo ristretto, quanto bastò ...ilgiornale