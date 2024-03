Addio ai bomber di provincia | Spalletti negli USA senza attaccanti in doppia cifra Difficile credere all’Europeo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 18 marzo 2024) L’ultima volta che la Nazionale italiana di calcio ha giocatoStati Uniti risale al giugno 2005, un anno prima del trionfo mondiale in Germania, e in quell’occasione Marcello Lippi in un’amichevole contro la Serbia Montenegro diede fiducia ad un attacco operaio. Oltre ai futuri campioni del mondo Luca Toni (20 gol in quella stagione) e Vincenzo Iaquinta (13), a vedere il campo in quella partita furono anche Cristiano Lucarelli, Mauro Esposito e David Di Michele, trediche avevano chiuso il campionato di Serie A rispettivamente con 24, 15 e 16 reti (gli ultimi due peraltro non erano dei centravanti). Rimasero fuori Alberto Gilardino (24), Vincenzo Montella (21), Alessandro Del Piero (14), Christian Vieri (13), Francesco Totti (12).dimenticare altri nomi quasi mai presi in considerazione: ...