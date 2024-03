Adani svela i retroscena dello sfogo di Allegri a Sky: “Teatrini organizzati con l’amico dell’amico” - Lele Adani ha smontato la strategia comunicativa di Massimiliano Allegri dopo il nervosismo palesato con Teotino in diretta su Sky nel corso dell’intervista post Juve-Genoa. Nel suo discorso c’è anche ...fanpage

Corona: «Checco Zalone lascia la compagna per Virginia Raffaele». L’indiscrezione - Fabrizio Corona è un fiume in piena quando si parla di gossip. Il re dei paparazzi negli ultimi giorni ha lanciato uno scoop clamoroso che riguarda due personaggi del mondo dello ...leggo

Adani-Collovati, scintille in diretta tv su Allegri. Interviene Pecci che tira in ballo il Napoli - Gli ex difensori Fulvio Collovati e Lele Adani si sono confrontati animatamente sul lavoro di Max Allegri, tecnico della Juventus. La Juventus di Allegri non riesce a trovare continuità di rendimento: ...areanapoli