Adani sulla lite Allegri-Teotino | “Ennesima mancanza di rispetto”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 18 marzo 2024) Ai microfoni della Domenica SportivaRai, Danieleha commentato il battibecco tra Massimiliano, tecnico della Juventus, e il giornalista Gianfranconel post-partita a Sky Sport: “A me interessa cercare di mettermi in mezzo tra i protagonisti – che sono allenatori, calciatori e direttori sportivi – e la gente. Quindi un comunicatore cerca di fare da tramite, di prendere tutto quello che loro ci danno e filtrarlo, offrirlo a chi ci ascolta, che o paga gli abbonamenti o fa sacrifici o toglie le pizze il sabato sera ai figli per fare i chilometri e andare allo stadio. Questo è il nostro ruolo e deve essere inteso come una missione, che in questo caso, come sempre, ha fatto benissimo“. “Il protagonista, ed è questo che manca molte volte ed è lì che dobbiamo invocare la ...