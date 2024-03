Adani ad Allegri | «Quando incontra uno che fa domande vere | si arrabbia e non sa rispondere»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 18 marzo 2024) Leleè intervenuto a “La Domenica Sportiva“, commentando la lite trae lo studio Sky. «A me interessa cercare di mettermi in mezzo tra i protagonisti, che sono questi allenatori, calciatori, direttori sportivi e la gente. Un comunicatore si mette in mezzo, fa da tramite, cerca di prendere tutto quello che loro ci danno e filtrarlo a chi ci ascolta, che paga abbonamenti e fa sacrifici. Questo è il nostro ruolo, che deve essere inteso come una missione che in questo caso Teotino, come sempre, ha svolto benissimo».: «Ennesima mancanza di rispetto» Perè facilealledall’altro lato c’è l’amico che sta attento a cosa chiederti. «Il protagonista, ed è questo che secondo me manca molte volte, deve capire che i giochini ...