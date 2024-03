?Adam Sandler | «Dopo le commedie ora viaggio nello spazio»

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 18 marzo 2024) La solitudine, la paura, la distanza dai propri cari, le riflessioni sulla vita e su sé stessi. L’attore americano si racconta a Panorama paragonando il suo ultimo film Spaceman al proprio mestiere. «Fare l’astronauta è un po’ come calarsi in un altro personaggio. Ti fa sentire distante dal mondo, praticamente un alieno». «Quando metti la carriera al primo posto, finisci per allontanarti da tutti: la famiglia, gli amici e le altre persone importanti nella tua vita. E spesso quando stai due o tre mesi lontano a girare un film, anche se sei concentrato sulla lavorazione, ci sono dei momenti in cui pensi “che diavolo sto facendo?”. È capitato anche a me, in quei momenti, di avere dubbi e pensare che forse sarei dovuto essere altrove, a giocare con le mie figlie, invece che sul set» racconta a Panorama l’attore. «Per fortuna quei momenti sono ...