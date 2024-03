Acqua di rosmarino | gli effetti su pelle e capelli

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 18 marzo 2024) Negli ingredienti naturali, spesso, si trova il rimedio migliore per una beauty routine davvero speciale: l’diè un prodotto utilissimo sia per lache per i, grazie alle sue innumerevoli proprietà. Sapevi, ad esempio, che è perfetta per combattere problemi come la forfora e la dermatite seborroica? Scopriamo quali sono tutti i suoi benefici e i prodotti migliori da provare: non potrai più farne a meno.di, i prodotti migliori L’idrolato dide La Saponaria è un prodotto perfetto per le pelli grassi e per la cura dei, per la sua azione purificante e antiforfora. Realizzato con ingredienti biologici, ha proprietà rinfrescanti ed energizzanti: basta spruzzarne un po’ sul viso come tonico dopo ...