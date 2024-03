Acerbi spiega a Spalletti l’insulto rivolto a Juan Jesus | “Nessun intento razzista” Ma lascia il ritiro azzurro per “garantire la serenità”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024)nelle parole rivolte a, ma comunquetorna a casa. Il difensore dell’Inter hato ildegli azzurri di“perla necessariaalla Nazionale e allo stesso calciatore”. È quanto si legge in una nota della Figc arrivata nel giorno in cui è iniziato ilin vista della doppia amichevole dell’Italia contro Venezuela ed Ecuador, entrambe in programma negli Stati Uniti. In giornata il difensore nerha raggiunto i compagni di nazionale a Roma e, secondo quanto previsto dalla policy interna del Club Italia, ha fornito la sua versione dei fatti al commissario tecnico Luciano ...