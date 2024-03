Acerbi | «Non ho detto nessuna frase razzista | Juan Jesus mi ha frainteso»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 18 marzo 2024)ha accusato Francescodi aver pronunciato delle parole razziste nei suoi riguardi. E’ accaduto durante il match di campionato tra Inter e Napoli. Il difensore nerazzurro ha dichiarato in seguito: «Non ho, su questo sono molto sereno. Gioco da vent’anni e so quello che dico. E’ stato luiche ha». Inter, il comunicato su quanto accaduto conL’Inter ha riportato il seguente comunicato sul proprio sito ufficiale: “Fc Internazionale Milano prende atto del comunicato divulgato dalla Figc in relazione ai fatti che hanno riguardato Francescodurante la gara di ieri sera contro il Napoli, e del fatto che Figc e ...