Acerbi | l’Inter | “Ci confronteremo con lui per far luce sulle esatte dinamiche avvenute”

(Di lunedì 18 marzo 2024) Nella serata di ieri durante Inter-Napoli, Juan Jesus si è rivolto al direttore di gara La Penna per denunciare delle dichiarazioni razziste ricevute dal collega nerazzurro Francesco. Quest’ultimo, in accordo con la Figc e il ct Spalletti, non parteciperà alle amichevoli della Nazionale italiana (al suo posto è stato chiamato Mancini). Inter, il comunicato suha riportato il seguente comunicato sul proprio sito ufficiale: “Fc Internazionale Milano prende atto del comunicato divulgato dalla Figc in relazione ai fatti che hanno riguardato Francescodurante la gara di ieri sera contro il Napoli, e del fatto che Figc eabbiano convenuto la non partecipazione del calciatore alle prossime due amichevoli della Nazionale in programma negli Stati Uniti. Fc Internazionale ...