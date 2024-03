Acerbi-Juan Jesus | caso razzismo in Inter-Napoli Gli insulti | la decisione di Spalletti e il rischio 10 giornate di squalifica | ecco cosa è successo

(Di lunedì 18 marzo 2024) «Troppo hanno visto i nostri occhi. Troppo hanno ascoltato le nostre orecchie. Le nostre bocche hanno detto troppo poco, il tempo per l?indifferenza è finito». Le parole sono...

Pardo ha parlato della partita pareggiata ieri dall’Inter per 1-1 contro il Napoli. Poi riferisce di un retroscena sul Caso Acerbi e Juan Jesus . PARTITA E Caso ? Pierluigi Pardo ha commentato a ... (inter-news)

Tramite il suo agente Federico Pastorello, arriva la versione di Francesco Acerbi riguardo ai presunti insulti razzisti rivolti a Juan Jesus in Inter-Napoli: secondo il calciatore non c'è stato ... (fanpage)

Acerbi-Juan Jesus, caso razzismo in Inter-Napoli. Gli insulti, la decisione di Spalletti e il rischio squalifica: ecco cosa è successo - Riavvolgiamo il nastro. Domenica sera, al quarto d'ora della ripresa, Juan Jesus ferma l'arbitro La Penna. Gli indica Acerbi e spiega: «Mi ha chiamato negro, questa cosa a me non va bene». E poi porta ...ilmessaggero

Pastorello, agente Acerbi, controcorrente: “Quella parola non è stata detta” - Federico Pastorello, agente di Acerbi, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva sull’episodio di razzismo che coinvolge il suo assistito e Juan Jesus: “Credo che abbia risposto Juan Jesus a fine ...ilnapolionline

Acerbi lascia il ritiro della Nazionale dopo la denuncia di Juan Jesus. La Figc: “Dal suo resoconto nessun intento razzista” - La decisione di escludere il difensore dell'Inter dal gruppo è arrivata dopo l'episodio che lo ha visto protagonista ieri in Inter-Napoli con Juan Jesus che ha denunciato una sua offesa razzista prima ...ilsecoloxix