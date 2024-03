(Di lunedì 18 marzo 2024) Non volerà negli Stati Uniti Francescoche,il presunto insulto razzista rivolto a, è uscitolista dei convocati in: la decisione della Figc e la risposta dell'Inter

(Adnkronos) – Francesco Acerbi escluso dalla Nazionale dopo il caso dell' Insulto razzista denunciato da Juan Jesus , difensore del Napoli, durante il match giocato ieri in casa dell'Inter e terminato ... (periodicodaily)

Per Francesco Acerbi , difensore dell'Inter protagonista ieri di un episodio - presunto - di razzismo verso Juan Jesus niente Italia . Il punto (pianetamilan)

Francesco Acerbi lascia il ritiro azzurro, ecco chi lo sostituisce - Si è comunque convenuto di escludere Acerbi dalla lista dei convocati per le prossime due amichevoli in programma negli Stati Uniti, per garantire la necessaria serenità alla Nazionale e allo stesso ...laziopress

Acerbi escluso dalla Nazionale dopo il caso Juan Jesus! Le note FIGC e Inter - Al suo posto è stato convocato il difensore della Roma Gianluca Mancini. Un brutto episodio per il nostro calcio ...calciocasteddu

Acerbi-Juan Jesus, decisione UFFICIALE: il comunicato sul difensore dell’Inter - La FIGC ha pubblicato un comunicato ufficiale dopo i fatti di ‘San Siro’. Acerbi (LaPresse) – Calciomercato.it Il difensore dell’Inter è stato escluso dalla lista dei convocati, al suo posto Mancini ...calciomercato