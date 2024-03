Acerbi e l’insulto a Juan Jesus | “Razzismo? Ha capito male”

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 18 marzo 2024) Il difensore dell'Inter: "Perché avrei dovuto chiedere scusa? Io so che non ho detto frasi razziste" "Non ho detto nessuna frase razzista, questo è sicuro. Non ho sentito, secondo me haanche". Francesco, difensore dell'Inter, risponde così ai cronisti sul caso che lo coinvolge., difensore del Napoli, durante