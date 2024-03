Acerbi e l’insulto a Juan Jesus | “Razzismo? Ha capito male”

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di lunedì 18 marzo 2024) (Adnkronos) – "Non ho detto nessuna frase razzista, questo è sicuro. Non ho sentito, secondo me haanche". Francesco, difensore dell'Inter, risponde così ai cronisti sul caso che lo coinvolge., difensore del Napoli, durante il match giocato ieri a Milano ha denunciato l'episodio all'arbitro Federico La Penna. Il L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Carlo e Camilla in Australia entro l’anno? A Canberra scattano i preparativi Piantedosi: “A Genova giornata di presidio della legalità” Incidente nel Bresciano, scontro tra camion e 2 auto a Esine: un morto Tre cooperanti italiani fermati in Tunisia: “Presunte irregolarità su prelievi di ...