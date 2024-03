Acerbi e il capolavoro sindacale di Calcagno | la lotta al razzismo in Italia si fa difendendo i razzisti

(Di lunedì 18 marzo 2024) «Laaldeve essere condotta senza se e senza ma», dice. E infatti lui usa il “però”. Il “però” che in un lampo disinnesca la volenterosa premessa: “Però non strumentalizziamo certi episodi:tra l’altro è un ragazzo sereno che si è subito scusato, uno dei calciatori che più si spende per gli altri, e ricordiamoci che i calciatori sono coloro che, nel nostro mondo, più subiscono insulti e minacce“.è il presidente dell’Aic, il sindacato dei calciatori. E nella fattispecie ha un problema d’etichetta: deve difendere sia Francescoche ha dato del “negro” a Juan Jesus, sia la vittima del suddetto insulto. Sono entrambi iscritti alla sua associazione. E come si fa? Allora, intervistato da Radio Anch’io Sport, ricorre ...

