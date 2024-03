Acerbi e gli insulti razzisti | siamo alla punizione “sulla fiducia”?

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di lunedì 18 marzo 2024) Se Francesco, difensore dell’Inter e della Nazionale, ha davvero rivolto come sostiene Juan Jesús, giocatore del Napoli, delle offese di carattere razziale nei suoi confronti durante Inter-Napoli, è giusto cherisponda di queste offese. Il razzismo non è mai ammesso e non è mai ammesso neanche e soprattutto nello sport che dovrebbe dare da questo punto di vista il buon esempio. C’è però un altro tema da sottolineare: Juan Jesús sta accusandodi aver pronunciato una frase razzista nei suoi confronti,però nega il fatto di aver pronunciato queste parole. Il fatto che non venga convocato dNazionale italiana, o perlomeno venga mandato via dal ritiro,base di un presunto caso di razzismo ebase di un sospetto è qualcosa che deve ...