Accuse di razzismo ad Acerbi | l’Inter | “Presto un confronto per far luce sulle dinamiche di quanto accaduto”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 18 marzo 2024) “FC Internazionale Milano prende atto del comunicato divulgato dalla FIGC in relazione ai fatti che hanno riguardato Francescodurante la gara di ieri sera contro il Napoli, e del fatto che FIGC eabbiano convenuto la non partecipazione del calciatore alle prossime due amichevoli della Nazionale in programma negli Stati Uniti. FC Internazionale Milano si riservaprima uncon il proprio tesserato al fine di faresattediieri sera”. Lo si legge nella nota ufficiale del club nerazzurro all’indomani della denuncia in campo di Juan Jesus su un presunto insulto razzista proferito da Francesconel corso di Inter-Napoli. In mattinata è arrivata ...