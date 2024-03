Accordo Ue-Egitto | al Cairo 7 | 4 mld € in 3 anni per fermare sbarchi migranti | Meloni | Non cambiamo posizione su Regeni

(Di lunedì 18 marzo 2024)Ue-per frenare lo sbarco dei. L'obiettivo è replicare l'intesa con la Tunisia, nell'ottica del Piano Mattei. Alandranno 7,4 miliardi di euro in treper combattere il traffico migratorio illegale e fornire aiuti finanziari al Paese nordafricano. Il premier Giorgia

Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, ha risposto alle domande di Fanpage.it sull'accordo Ue-Egitto sui migranti : non solo non risolverà i problemi nella tratta di esseri umani, ... (fanpage)

Roma, 18 mar – Clandestini a non finire, poi la frenata di inizio anno, nel frattempo l’accordo con l’Egitto siglato nella densa giornata di ieri. L’Italia si trova sempre tra l’incudine Ue e il ... (ilprimatonazionale)

La premier Giorgia Meloni , insieme al Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen , sono state in Egitto per incontrare il presidente della Repubblica egiziana, Abdel Fattah Al-Sisi . ... (ildifforme)

Tajani,gli accordi con l'Egitto non c'entrano con il caso Regeni - In ogni incontro che abbiamo avuto con il presidente al Sisi, anche io personalmente, abbiamo ribadito l'importanza dell'azione che sta svolgendo la magistratura italiana per scoprire la verità sulla ...ansa

Migranti. Accordo storico tra Europa ed Egitto: il partenariato strategico contro la crisi - Roma, 19 marzo 2024 - L'Europa mette sul tavolo dell'Egitto una somma imponente, sette miliardi e 400 milioni di euro, con un piano di aiuti che si estenderà fino al 2027. È un gesto che va oltre il m ...stranieriinitalia

Una telefonata di diffida. Biden a Netanyahu, la pazienza è finita - Dal forte, articolato e appassionato discorso del senatore dem ebreo Schumer ("Dobbiamo essere migliori dei nostri nemici, per non diventare come loro”) ...huffingtonpost