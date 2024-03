“Accordo che evita il caos” Il capogruppo di Italia viva e i retroscena sulla Basilicata

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 18 marzo 2024) L'alleanza con il centrodestra ine le prospettive a livello nazionale ed europeo. Ilalla Camera di Iv, Davide Faraone, fa il punto con Il Tempo. Come è nata la decisione di appoggiare Bardi? «Il presidente dellaè un uomo delle istituzioni, un moderato per natura e vocazione. Per noi dialla fine è naturale sostenerlo. L'alternativa mi pare il. Laha bisogno di sfruttare le opportunità, con una alleanza più larga Bardi raccoglierà stimoli nuovi». È la dimostrazione che il campo largo ha fallito o considerate l'ipotesi di poter risedervi a un tavolo in cui ci siano anche Pd e M5S? «Dallaarriva la conferma di uno schema già abbastanza rodato, Conte boccia tutti candidati del Pd, ...