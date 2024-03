Accessi abusivi a banche dati | Laudati non risponde ai pm | “Tra i miei compiti non c’è il controllo della polizia aggregata all’Antimafia”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024) Antonio Lau, procuratore aggiuntoDirezione Nazionale Antimafia, ha deciso di non presentarsi davanti ai magistrati di Perugia che lo avevano convocato per l’interrogatorio. Vuole aspettare di leggere gli atti prima di difendersi e fornire la sua ricostruzione dei fatti. “Dopo la massiccia e incontrollata diffusione di notizie coperte dal segreto ritengo che non sussistano, al momento, le condizioni per lo svolgimento dell’interrogatorio fissato per il 18 marzo 2024, peraltro ampiamente preannunciato dalla stampa, per esercitare concretamente il diritto di difesa e per fornire un contributo alla ricostruzione dei fatti”, ha fatto sapere, tramite una nota, il procuratore finito al centro dell’inchiestaprocura di Perugia. Lauè indagato per accesso abusivo ai sistemi informativi, falso in atto ...