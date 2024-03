A12 Chiusura notturna per un’ora allacciamento SS698

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 18 marzo 2024) Per consentire lavori di competenza SAT Società Autostrada Tirrenica, martedì 19 marzo, saranno adottati i seguenti provvedimenti disulla A12 Roma-Civitavecchia e sul Ramo didel Porto di Civitavecchia/A12: dalle 19.30 alle 20.30, per chi percorre la A12 Roma-Civitavecchia e proviene da Roma, sarà chiuso il ramo disulladel Porto di Civitavecchia, verso Civitavecchia Porto; dalle 21.00 alle 22.00, per chi percorre ladel Porto di Civitavecchia e proviene da Civitavecchia Porto, sarà chiuso il ramo disulla A12 Roma-Civitavecchia, verso Roma. In alternativa si consiglia di uscire a Civitavecchia nord, sulla A12. (Com/Red/Dire)