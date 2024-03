A Roma arriva il primo bar specialty senza bancone e con una bella cucina

(Di lunedì 18 marzo 2024) È ancora tutto da inventare, ma le fondamenta sono solide e gli intenti ben chiari. «Caffè, caffè, caffè», dice Matteo Strano mentre estrae il terzo filtro del giorno. È il 18 marzo 2024 e Casa Matti ha aperto da appena qualche minuto. L’entusiasmo, però, è già travolgente: Matteo e Kevin Habib formano una coppia formidabile, «di matti, per l’appunto», come dichiarato dall’insegna. Una delle tante pazzie? Niente, solo servizio al tavolo. La nuova caffetteria(a Prati) Siamo in via Sabotino, in Prati, zona che sta vivendo un vero Rinascimento gastronomico. Una caffetteriadel genere, però, ancora mancava. Qui con i caffè si fa sul serio: i chicchi cambiano ogni stagione, la primavera-estate 2024 si apre con quelli de La Cabra, unatorrefazione danese, ma poi ...

