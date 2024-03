A Gaza morti più bambini che in 4 anni di guerre – Ascolta

(Di lunedì 18 marzo 2024) 12.300uccisi nella guerra in corso aa fronte dei 12.193 che sono stati vittime di conflitti in tutto il mondo negli ultimi 4, sono i numeri forniti dall'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi.

Gaza, FAO: LA CARESTIA - L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) ha lanciato l’allarme sulla crisi alimentare in corso a Gaza. Secondo il nuovo rapporto pubblicato oggi dall’ Integrated ...9colonne

Biden ha chiamato Netanyahu su Gaza, Rafah e aiuti - (ANSA) - WASHINGTON, 18 MAR - Il presidente Usa Joe Biden ha parlato per prima volta in oltre un mese con il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu per discutere gli ultimi sviluppi in Israele e ...gazzettadiparma

Israele lancia operazione contro l'ospedale Al-Shifa di Gaza - Roma, 18 mar. (askanews) - L'esercito israeliano ha lanciato un'operazione intorno all'ospedale Al-Shifa, il più grande di Gaza, testimoni hanno riferito di attacchi aerei sul quartiere già devastato ...ilgazzettino