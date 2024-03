“A Gaza carestia imminente” | allarme della Fao | “Serve intervento immediato e su larga scala”

(Di lunedì 18 marzo 2024) Aquasi due terzi delle famiglie sono rimaste intere giornate e notti senza mangiare almeno 10 volte negli ultimi 30 giorni. A lanciare l’è la Fao, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'agricoltura in un nuovo rapporto sulle condizionipopolazione palestinese dopo l’invasione israeliana.

Lunghe file si sono formate davanti a diversi seggi elettorali nel centro di Mosca. Sulla storica via Arbat si è formata una coda di alcune centinaia di persone intorno a mezzogiorno, quando era in ... (ilsole24ore)

L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'agricoltura (Fao) ha lanciato l' Allarme per il rapido peggioramento della crisi alimentare nella Striscia di Gaza , dove si prevede una ... (quotidiano)

L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'agricoltura (Fao) ha lanciato l' Allarme per il rapido peggioramento della crisi alimentare nella Striscia di Gaza , dove si prevede una ... (quotidiano)

Gaza, gli aiuti bloccati e lo spettro della carestia - L'Onu lancia l'allarme. E l'Oxfam, in un nuovo rapporto, punta il dito contro le autorità israeliane ...tio.ch

Gaza, Israele accusato di usare la fame come arma di guerra: le accuse di Borrell - Borrell (Capo politica estera UE) ha dichiarato che Gaza non è più sull'orlo della carestia, ma è già in uno stato di carestia che sta colpendo migliaia di persone. Ha sottolineato la responsabilità d ...ilquotidianoitaliano

Gaiani: “Hamas usa gli ostaggi per scongiurare l'attacco israeliano a Rafah” – Analisi Difesa - Nonostante le ripetute richieste di cessate il fuoco, l’allarme di molteplici organizzazioni umanitarie, i negoziati ancora in corso e persino il recente monito della Casa Bianca che ha descritto l’op ...informazione