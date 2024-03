(Di lunedì 18 marzo 2024) Il rendez-vous è fissato alle 2 Zulu in una notte di mezza luna nel Mar Rosso. Il cacciatorpediniere,, naviga a tutta velocità verso nord

Quando li hanno trovati, distesi sui sedili di una Panda rossa, erano ancora abbracciati. Uniti in quell?ultima, fatale stretta d?amore, Vincenzo e Vida nemmeno si sono accorti della... (ilmattino)

scontro in mare tra le Ong e le motovedette della guardia costiera libica. "Ieri il nostro aereo da ricognizione Seabird è stato testimone di pericolosissime manovre della cosiddetta guardia ... (liberoquotidiano)

A bordo del "Caio Duilio". Già scortati 20 mercantili bersaglio di missili e droni. "Fronteggiamo gli Houthi" - I «leoni» del 2° reggimento della brigata San Marco vigilano con il dito sul grilletto delle mitragliatrici pesanti dietro una mini postazione con i sacchetti di sabbia. «Siamo a bordo per ...ilgiornale

Casilina, auto si ribalta e prende fuoco: 2 morti - Non si sa da dove o da cosa stessero scappando. L'unica cosa certa è che la potente Bmw, su cui erano a bordo i tre cittadini albanesi, è uscita fuori strada e si ...leggo

Rapina in un centro scommesse a Baiano: uomo armato scappa in scooter con il bottino di migliaia di euro - Rapina a mano armata in un centro scommesse lungo la Nazionale di Baiano: il bottino ammonta a migliaia di euro ...avellino.occhionotizie