A 103 in auto con la patente scaduta e senza assicurazione | “Se non posso guidare scrivo a Mattarella”

Bondeno (Ferrara), 14 marzo 2024 - La storia della nonnina di 103 anni fermata in auto di notte al volante e senza patente da due anni ha fatto il giro del web e diviso il popolo dei social . Per ... (ilrestodelcarlino)

“Adesso uso la bici, ma voglio prendere un motorino, per non rinunciare alla mia indipendenza”. Non si arrende Giuseppina Molinari, 103 anni, che vive a Vigarano Pieve (Ferrara) e che non ha più la ... (gazzettadelsud)