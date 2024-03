40 anni dall’assassinio di Giuseppe Fava | un concorso giornalistico per studenti | scadenza 10 aprile

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di lunedì 18 marzo 2024) La Fondazione, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in occasione delle celebrazioni per il quarantennale dell’assassinio di, ucciso dalla mafia a Catania il 5 gennaio 1984, indice ilrivolto agli alunni della scuola secondaria di secondo grado, con l’intento di contribuire a ricordare il giornalista che ha sacrificato la propria vita per la piena attuazione della libertà di espressione. L'articolo .