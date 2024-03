18 marzo 1980 | nasce Sebastian Frey VIDEO

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di lunedì 18 marzo 2024) 18, la nascita di un grande portiere:Il 18del. L’Inter portò in Italia l’estremo difensore francese. Dopo un anno con i nerazzurri va in prestito all’Hellas Verona. Nel 2000 torna nel club meneghino ma dopo una sola stagione cambia nuovamente maglia e si trasferisce al Parma. Quattro stagioni con i ducali passa alla Fiorentina. Sei anni in viola, in cui diventa uno dei protagonisti delle magiche annate di Prandelli in cui il club gigliato si qualifica per due anni consecutivi alla fase a gironi della Champions League. Dalla Toscana alla Liguria a difendere la porta del Genoa per due anni prima di chiudere la carriera al Bursaspor. Compie 44 anni il portiere francese e non ci resta che fargli gli ...