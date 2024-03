17 Marzo 2024 – Ursula von der Leyen promette almeno 200 milioni di euro per contrasto a migrazione clandestina

(Di lunedì 18 marzo 2024) L’Ue investirà “200di” per rendere la cooperazione con l’Egitto sul contenimento delle migrazioni “ancora più efficace“. Lo ha detto la presidente della Commissione Uevon der, parlando al Cairo al termine del summit con al-Sisi. Il presidente uscente Vladimir Putin è nettamente in testa con l’87,34% dei voti alle presidenziali in Russia, quando è stato scrutinato il 50% delle schede. I tentativi dell’Occidente di interrompere il voto alle elezioni presidenziali russe “sono andati sprecati” anche “nella zona in prima linea“. Così il ministero degli Esteri russo. Dopo la Casa Bianca tutti i Paesi della Nato recitano la medesima velina “elezioni nè libere nè valide” commentando i primi exit-poll provenienti da Mosca. In caso di un conflitto su vasta scala tra Russia e ...

Milano , 19 marzo 2024 – Pronti a sorridere? Domani, mercoledì 20 marzo , è la Giornata mondiale della felicità . Un appuntamento istituito dall’Onu nel 2012 per valorizzare un diritto fondamentale ... (ilgiorno)

Milano, 16 marzo 2024 – Nessun "6” né 5+1 sono stati centrati questa sera nel concorso n°43 Superena Lotto , che metteva in palio un jackpot da 76,1 milioni di euro. Ecco i sei numeri estratti: 12 38 ... (ilgiorno)

Estrazioni Lotto , SuperEna Lotto e 10e Lotto : i numeri vincenti di oggi , martedì 19 marzo 2024 , in diretta su Today.it. Aggiornando questa pagina a partire dalle ore 20, sarà possibile seguire in ... (today)

Incidente a Ruvo di Puglia, perde la vita un uomo di Andria - Religioni Diocesi di Andria: "La politica come risoluzione dei conflitti”, un momento di spiritualità per gli amministratori locali “Trasformare le lance in falci”, sabato 23 Marzo 2024, a Canosa di ...andriaviva

Ascoli Piceno, tris di spettacoli Teatro C.A.S.T. per festeggiare il ventennale - La compagnia Teatro C.A.S.T. festeggia vent’anni di attività. Un traguardo importante per una realtà, che opera sul territorio, formata da artiste e artisti provenienti da Ascoli Piceno e provincia. U ...picenotime

Polizia Municipale: controlli del fine settimana per la vendita di alcolici - Grosseto: Nei giorni di venerdì e sabato scorso è stata intensificata l'attività della Polizia Municipale in via Roma e nelle zone limitrofe. I controlli miravano a verificare il rispetto delle leggi ...maremmanews