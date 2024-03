Yulia Navalnaya in coda davanti all’ambasciata russa di Berlino per il suo «Mezzogiorno contro Putin»

Mezzogiorno contro Putin, anche a Roma file davanti all’Ambasciata russa - ROMA – File anche a Roma, in via Gaeta davanti all’Ambasciata russa dove è allestito il seggio elettorale per le elezioni in Russia, per ‘Mezzogiorno contro Putin‘: l’iniziativa, lanciata dalla moglie ...dire

Elezioni presidenziali in Russia, la protesta ‘Mezzogiorno contro Putin’: code e arresti - La ‘protesta di mezzogiorno’ caratterizza la terza e ultima giornata delle elezioni presidenziali in Russia. Il voto è destinato a garantire al presidente Vladimir Putin, 71 anni, che domina la politi ...erreemmenews

Oppositori al seggio a Belgrado: ""Putin non è la mia Russia" - Sul prato antistante la scuola russa, dove è stato allestito il seggio elettorale, l'unico per i russi in tutta la Serbia, i sostenitori dell'opposizione hanno mostrato uno striscione di appoggio a ...ticinonews.ch