Yulia Navalnaya al Mezzogiorno contro Putin di Berlino | «Sono qui per Navalny»

(Di domenica 17 marzo 2024) Le immagini che raccontano l'arrivo della moglie del dissidente russo in fila mentre aspetta il suo turno per votare all'ambasciata russa di

migliaia di cittadini russi si sono messi in fila davanti ai seggi oggi alle ore 12 per protestare silenziosamente contro lo strapotere di Vladimir Putin , la cui rielezione alla guida della Russia ... (open.online)

Il voto della vedova di Navalny: «Sulla scheda ho scritto il nome di Alexei» - Yulia Navalnaya ha votato per le elezioni presidenziali russe all’ambasciata russa a Berlino. La vedova di Alexei Navalny è stata accolta da applausi e abbracci dagli elettori in fila intorno a ...unionesarda

Elezioni in Russia, arrivano i dati. Putin da record: quanti votano per lo zar - Vladimir Putin ottiene l’87,97% dei voti alle elezioni presidenziali russe, secondo i primi dati della Commissione elettorale centrale dopo ...iltempo

Risultati elezioni in Russia: Putin vince con oltre l’87% dei voti per gli exit poll - Tantissime le persone in fila ad Astana, a Berlino, a Istanbul e a Sofia. La vedova di Navalny, Yulia Navalnaya, si è presentata all’ambasciata russa a Berlino per celebrare l’iniziativa “Mezzogiorno ...lanotiziagiornale