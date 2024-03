WWE | Curiosa striscia di vittorie per Omos ai danni di Akira Tozawa | siamo a 25-0 nei Live Event

(Di domenica 17 marzo 2024) Da ormai diverso tempo le apparizioni in tv disi possono contare sulle dita di una mano. Le più recenti sono quelle di SummerSlam quando prese parte ad una Battle Royal poi vinta da LA Knight e poi della Royal Rumble 2024. Per il resto ha lottato, pressoché regolarmente, solo nei. Proprio neiil gigante nigeriano vanta una quantomenodinei confronti di. 25-0 per il gigante Seppur da qualche tempo non abbia un ruolo nei tv show della federazione,sta prendendo parte regolarmente aiWWE e proprio qui ha costruito unadi ...

Bayley si è affermata in questi anni come uno dei top name della divisione femminile WWE. In carriera ha vinto diversi titoli e oggi fa parte della stable Damage CTRL, che le stessa ha ... (zonawrestling)

Vincere la Royal Rumble significa molto per ogni singola superstar che riesce nell’impresa. Non solo ci si aggiudica una vittoria importante, “sconfiggendo” altre 29 superstar ma oltre ad ... (zonawrestling)

Mercedes Moné in All Elite: emergono interessanti retroscena tra AEW e WWE - Finalmente veniamo a sapere qualche dettaglio un più su come si sono svolte le trattative tra la wrestler e le due compagnie ...worldwrestling

Shelton Benjamin presto in AEW Il wrestler sarebbe in contatto con Tony Khan - Un’altra cosa molto Curiosa è che quando si parlava di una sua scadenza di contratto con la WWE nel 2023, c’erano molte persone in AEW che stavano spingendo affinché la federazione si interessasse ...worldwrestling

WWE: Gunther spazza via anche Dominik Mysterio - Durante il consueto appuntamento del lunedì notte di Raw, il più longevo campione intercontinentale della storia Gunther, ha affrontato in una Curiosa sfida Dominik Mysterio. Curiosa perché non c’era ...zonawrestling