WWE 2K24 | la recensione | Wrestling all’ennesima potenza

(Di domenica 17 marzo 2024) È difficile raccontare la disciplina delnel 2024. A dirla tutta, è difficile raccontare la disciplina delda tanti anni fuori dall’universo culturale anglosassone. Eppure c’è qualcosa di strano in questa difficoltà dato che la “lotta” di per sé è qualcosa che, come disciplina, non ha barriere, confini e limiti culturali. La lotta si basa su istinti primordiali, su concetti che dovrebbero trascendere i limiti geografico-culturali di appartenenza di un popolo. Eppure da anni, ilfa fatica ad essere considerato un intrattenimento al pari di tanti altri, soprattutto in Europa, e soprattutto in Italia. Wrestlemania è a tutti gli effetti un evento sportivo dalla portata pari, se non addirittura superiore, al Super Bowl. Basti pensare che due anni fa, i numeri non solo pendevano a favore di “Mania”, ma erano ...