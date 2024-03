Wta Miami 2024 | Errani out al primo turno delle qualificazioni

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 17 marzo 2024) Esce all’unica azzurra impegnata nelledel WTA 1000 di. Saraarrivava da un buon periodo di forma tra singolare e doppio, ma al debutto nel tabellone cadetto del torneo in corso in Florida è stata sconfitta nettamente dalla filippina Alexandra Eala. La giovane e talentuosa classe ’05 si è imposta per 6-3 6-1 in 1h e 12? di partita. Saranno quindi cinque le azzurre a difendere i colori dell’Italia nel main draw: Paolini, Bronzetti, Cocciaretto, Trevisan e Giorgi. SportFace.