WTA Indian Wells | Iga Swiatek domina Maria Sakkari e conquista il suo secondo titolo in California

(Di domenica 17 marzo 2024) La più forte. La polacca Iga(n.1 del mondo) ha sconfitto piuttosto facilmente la greca(n.9 del mondo) nella Finale del WTA1000 di. Un atto conclusivo in cui la superiorità di Iga è stata evidente e nei fatti per l’ellenica c’è stato poco da fare.non è riuscita a essere incisiva e si è replicato il medesimo riscontro del 2022, quando queste due giocatrici già erano state finaliste. Con lo score di 6-4 6-0,ha fatto proprio ilno per la seconda volta in carriera. La polacca ha raggiunto i 19 titoli WTA in carriera, su 23 finali disputate. Proiettata verso la 95ª settimana complessiva da n.1 del ranking,ha raggiunto il 90% di vittorie nel ...

