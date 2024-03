Wta Indian Wells 2024 | secondo trionfo nel deserto per Iga Swiatek | dominata Sakkari in finale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 17 marzo 2024) Esattamente come nel 2022, con il punteggio che si discosta di un solo game (in quell’occasione finì 6-4 6-1), Igabatte Marianell’atto conclusivo del torneo Wta 1000 di. La tennista greca gioca un buon primo set e resiste fino al decimo game, poi crolla nel momento decisivo e da quel momento non riesce più a restare in scia alla numero uno del mondo. La polacca si aggiudica l’incontro con lo score di 6-4 6-0 dopo 1h e 09? partita, chiudendo un torneo a dir poco perfetto: zero i set persi nel corso dei sei incontri disputati sul veloce della California. Si tratta dell’ottavo ‘1000’ in carriera per, ildella stagione dopo ila Doha su Rybakina. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI LA PARTITA – Pronti, ...