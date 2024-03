Vuol vedere la ex ragazza E minaccia i genitori di lei In carcere un ventitreenne

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 17 marzo 2024) di Gabriele Nuti PONTEDERA Atti persecutori, danneggiamento, porto abusivo di arma da taglio e di munizioni,aggravata e tentata estorsione. E, alla fine, anche le minacce a pubblico ufficiale perché mentre era in commissariato, evidentemente non contento di tutto quello che aveva combinato poco prima per strada davanti alla casa dell’ex fidanzata, hato di morte anche i poliziotti. Così un ventitrenne di origine marocchina, con diversi precedenti di polizia per reati contro la persona e il patrimonio, è stato arrestato e trasferito alDon Bosco di Pisa. I poliziotti sono stati allertati daidi unaalbanese di 15 anni tramite il 112 (Nue-Numero unico emergenza) perché il, ex fidanzato dell’adolescente, si era presentato a casa ...