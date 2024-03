“Vuoi sapere dove ho buttato la nostra fede?” C’è posta per te | il gesto choc di Stefania | “Roberto mi ha tradito due volte!”

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 17 marzo 2024) Ieri sera è andata in onda l’ultima puntata della stagione di C’èper te. In studio anche una storia di “corna”. Vittima dei tradimenti del marito è. Conci sono stati 14 anni di matrimonio e molti tradimenti da parte di lui.si è rivolto alla trasmissione di Maria De Filippi come ultima mossa disperata per riconquistare la fiducia della sua compagna. L’uomo ha raccontato di averdonna due: la prima volta con una collega di volontariato; la seconda volta con una persona conosciuta su Telegram, un “caso” isolato ha detta sua. Maè convita che il marito ha avuto sicuramente altre storie segrete. Leggi anche: “Tu hai rubato mio padre!”. C’èper te, tensione altissima in studio tra Caterina ...