Voto russo | pioggia di droni nella notte

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 17 marzo 2024) 7.55del giorno conclusivo delle elezioni presidenziali russedi. La Difesa riferisce di averne intercettati più di una trentina. Un drone ucraino ha colpito un seggio elettoralezona occupata di Zaporizhzhia.L'attacco,scrive la Tass,è avvenuto a Kamianka-Dniprovska, presso la linea del fronte.Colpita e in fiamme la casa della cultura,che ospitava il seggio. Non ci sono vittime,ma il ministero per le emergenze dice che non si è potuto intervenire per il persistere degli attacchi.