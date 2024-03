Voto Russia | Putin all' 88% | è record

Non sono passati inosservati nel deep state tricolore gli elogi all’Italia dell'ambasciatore russo Alexei Paramonov. Il rappresentante del Cremlino in Italia ha elogiato le autorità italiane perché ... (ilgiornaleditalia)

Zelensky, Putin malato di potere, vuole regnare per sempre - è semplicemente ubriaco di potere e sta facendo tutto il possibile per regnare in eterno e non c'è male che non commetterà per prolungare il suo potere personale", ha detto il presidente ucraino, ...ansa

Trump fuori controllo: “Se perdo sarà un bagno di sangue. I migranti li chiamate persone In alcuni casi sono animali” - “Se perdo per gli Stati Uniti sarà un bagno di sangue“. Donald Trump non ha usato giri di parole per mettere in guardia gli americani sulle conseguenze di una sua mancata elezione. Lo ha fatto dal pal ...ilfattoquotidiano

Elezioni in Russia, Vladimir Putin trionfa con quasi il 90% dei voti - Quando è stato scrutinato circa il 25 percento delle sezioni il presidente uscente Vladimir Putin ha ottenuto finora l’87,97% nelle elezioni presidenziali in Russia. Lo ha detto la Presidente della ...secondopianonews