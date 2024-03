Voto in condotta | sospensioni e valutazione scuola primaria | in arrivo la riforma I dettagli

(Di domenica 17 marzo 2024) Ladeline sullaè stata approvata con modifiche, dalla Commissione Cultura del Senato e passa aldell’aula di Palazzo Madama. Dunque, nei prossimi giorni il disegno di legge dovrebbe vedere l'approvazione dall'Aula del Senato per poi passare alla Camera. L'articolo .

studenti che alzano le mani su professori, dirigenti scolastici o personale ATA? Rischiano una multa da 500 a 10mila euro. La misura è prevista in un Emendamento depositato dal governo al Senato in ... (orizzontescuola)

studenti che alzano le mani su professori, dirigenti scolastici o personale ATA? Rischiano una multa da 500 a 10mila euro. La misura è prevista in un Emendamento depositato dal governo al Senato in ... (orizzontescuola)

Il disegno di legge sulla Riforma del voto in condotta e sulla valutazione , approvata, con modifiche, d alla Commissione Cultura del Senato e passa al voto dell’ aula di Palazzo Madama. Come segnala ... (orizzontescuola)

Russia, secondo giorno di presidenziali. Kiev rivendica: "Violato sistema di Voto elettronico" - Affluenza al 38,5%. 'L'intelligence ucraina ha violato il sistema di Voto elettronico', riferiscono fonti militari ...adnkronos

Voto IN BASILICATA / SPERANZA E CHIORAZZO ATTENTI A QUEI DUE… - Grossa bagarre e gran caos nel centrosinistra per la scelta del candidato che dovrà gareggiare nella corsa alla poltrona di Governatore della Basilicata in occasione delle elezioni del 21 e 22 ...lavocedellevoci

L'Abruzzo dopo il Voto, a Tg2 Post - Gli sviluppi politici del Voto in Abruzzo nell'edizione di stasera di Tg2 Post, l’approfondimento quotidiano del Tg2 condotto da Manuela Moreno, in onda alle 21.00. Ospiti Raffaele Nevi di Forza ...rai