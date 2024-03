Volvo corre con la EX30 | il Suv elettrico che combina performance e sostenibilità

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di domenica 17 marzo 2024) Ha l'impronta di carbonio più bassa del brand, alluminio e acciaio riciclati e si potrà riutilizzare al 95%. Ottima accoglienza a livello globale, in Italia è fra le bestseller aspettando gli incentivi Dalla casa più ambiziosa in termini di(con il target di essere climate neutral per il 2040) arriva la vettura più riciclabile